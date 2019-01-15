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Суд у РФ продовжив арешт 12 захопленим українським морякам

Новини » Політика    15.01.2019 - 17:36
Суд у РФ продовжив арешт 12 захопленим українським морякам
Фото: суд над українськими моряками (twitter.com OgonWatch)

Арешт продовжений до 24 квітня

Лефортовський суд Москви у вівторок, 15 січня, залишив під вартою 12 з 24 українських моряків, які були затримані в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Арешт продовжений до 24 квітня. Суд продовжив арешт щодо українських військовополонених Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семидоцкого, Сергія Цибизова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка та Андрія Шевченка. Також суд залишив під вартою командира українського корабля "Бердянськ" Дениса Гриценка, моряків Андрія Драча, В'ячеслава Зінченко та Михайла Власюка.

Після цього США заявили, що Росія зобов'язана негайного звільнити українських моряків. Посольство відзначило, що у США глибоко стурбовані станом здоров’я українських моряків в РФ та дотриманням їхніх прав. 

Зазначимо, що адвокат Микола Полозов заявив, що захист військовополонених українських моряків має намір оскаржити в Європейському суді з прав людини рішення російського суду про продовження їхнього арешту.

РБК-Україна писало, що суд у Москві провів засідання по продовженню арешту українським морякам в закритому режимі. Не дивлячись на те, що адвокати українських моряків наполягали на відкритих судових засіданнях. Зокрема, щоб на засіданні були присутні ЗМІ, український омбудсмен Людмила Денисова і родичі полонених.

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