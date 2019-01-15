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Захист українських моряків має намір оскаржити в ЄСПЛ подовження їхнього арешту

Новини » Надзвичайні події    15.01.2019 - 16:28
Захист українських моряків має намір оскаржити в ЄСПЛ подовження їхнього арешту
Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Сьогодні в РФ проходить суд у справі українських моряків

Захист військовополонених українських моряків має намір оскаржити в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) рішення російського суду про продовження їхнього арешту. Про це заявив адвокат Микола Полозов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Полозова, рішення суду РФ адвокати мають намір оскаржити в усіх інстанціях, в тому числі, в ЄСПЛ.

"Будемо оскаржувати. І в ЄСПЛ теж", - заявив Полозов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Росії в закритому режимі Лефортовський суд Москви продовжив до 24 квітня строк арешту 12 українських моряків, яких незаконно затримали в Керченській протоці.

Зазначимо, раніше Полозов заявляв, що вироки всім українським морякам, незаконно утримуваним на території Російської Федерації, планують винести в один день.

Як повідомляло РБК-Україна, у Росії заявляють, що українські моряки нібито незаконно порушили російський кордон.

Як відомо, наприкінці листопада 2018 року РФ атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки. В результаті агресії РФ були захоплені три українські судна і 24 українських моряка.

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