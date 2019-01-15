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США вимагають від Росії негайного звільнення українських моряків

Новини » Політика    15.01.2019 - 15:44
США вимагають від Росії негайного звільнення українських моряків
Фото: українські моряки (twitter.com/ogonwatch)

У США стурбовані станом здоров’я українських моряків в РФ та дотриманням їхніх прав

США вимагають від Російської Федерації негайного звільнення українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Україні у Тwitter.

Як зазначається, у США глибоко стурбовані станом здоров’я українських моряків в РФ та дотриманням їхніх прав. 

"Росія має негайно звільнити українських моряків, а не використовувати їх як пішаків у своїй політичній грі. Вже понад 50 днів Росія незаконно утримує українських моряків, які користувалися свободою судноплавства України в її територіальних водах", - йдеться у повідомленні.

США вимагають від Росії негайного звільнення українських моряків

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 15 січня 2019 року, Лефортовський суд Москви продовжив до 24 квітня строк арешту 12 українських моряків, яких незаконно затримали в Керченській протоці. 

Як писало РБК-Україна, сторона захисту українських моряків, яких утримують в Російській Федерації, просила передати клопотання про продовження арешту до військового суду. Разом з тим, вказане прохання адвокатів українських моряків російський суд не задовольнив.

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