США вимагають від Росії негайного звільнення українських моряків

Фото: українські моряки (twitter.com/ogonwatch)

У США стурбовані станом здоров’я українських моряків в РФ та дотриманням їхніх прав

США вимагають від Російської Федерації негайного звільнення українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Україні у Тwitter.

Як зазначається, у США глибоко стурбовані станом здоров’я українських моряків в РФ та дотриманням їхніх прав.

"Росія має негайно звільнити українських моряків, а не використовувати їх як пішаків у своїй політичній грі. Вже понад 50 днів Росія незаконно утримує українських моряків, які користувалися свободою судноплавства України в її територіальних водах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 15 січня 2019 року, Лефортовський суд Москви продовжив до 24 квітня строк арешту 12 українських моряків, яких незаконно затримали в Керченській протоці.

Як писало РБК-Україна, сторона захисту українських моряків, яких утримують в Російській Федерації, просила передати клопотання про продовження арешту до військового суду. Разом з тим, вказане прохання адвокатів українських моряків російський суд не задовольнив.