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Адвокати українських моряків наполягають на відкритих судових засіданнях

Новини » Політика    14.01.2019 - 14:56
Адвокати українських моряків наполягають на відкритих судових засіданнях
Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Адвокат Полозов відзначив, що на судовому засіданні мають бути присутні ЗМІ та український омбудсмен

Захист українських моряків, затриманих у Керченській протоці, наполягає на публічному розгляді клопотань слідства про продовження їхнім підзахисним терміну арешту. Про це заявив адвокат одного з затриманих українців Микола Полозов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Полозов відзначив, що на судовому засіданні мають бути присутні ЗМІ, український омбудсмен Людмила Денісова та родичі військовополонених.

"Наші адвокати 15 січня заявлять у суді клопотання про проведення відкритих судових засідань, що відповідають принципам гласності", - повідомив він.

Нагадаємо, російське слідство просило Лефортовський суд Москви закрити від слухачів та ЗМІ судове засідання щодо продовження строку арешту українським морякам. 

Після цього Денісова прокоментувала вимогу ФСБ провести засідання щодо продовження терміну тримання під вартою військовополонених українських моряків у закритому режимі. "Навіщо це робиться, якщо приховувати нема чого, не зрозуміло", - відзначила вона.

РБК-Україна писало, що сьогодні в Москву приїхала український омбудсмен Людмила Денисова з рідними українських військовополонених моряків. 

Пізніше уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова скасувала зустріч з українським омбудсменом Людмилою Денісовою. Москалькова сказала, що у неї позапланове відрядження.

 

Москалькова скасувала зустріч із Денісовою Вироки всім українським морякам в РФ планують винести в один день, - адвокат
Новини України морякиСудагресія РФДенисоваРосійська Федераціявійськові
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