Суд дозволив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

Суддя Сергій Каракашьян зачитав рішення суду

Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян в четверг объявил решение по ходатайству Кабмина относительно отмены временного запрета Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина.

Он заявил, что Супрун может исполнять обязанности министра здравоохранения.

Напомним, 5 февраля 2019 года суд запретил Уляне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

После этого Кабинет министров Украины 13 февраля принял распоряжение, которое позволяет Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.

Отметим, четыре дня судья по делу Супрун не выходил из совещательной комнаты. В суде это объяснили тем, что судья имеет большой объем материалов.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявляла, что больше недели работа министерства здравоохранения является заблокированной.

"Больше недели работа министерства является заблокированной. Мы воспринимаем это как попытку затянуть процесс и отсрочить принятие важного решения для украинцев. А также как атаку на правительство, президента и министерство здравоохранения. Мы требуем, чтобы судья срочно огласил решение, чтобы знать как нам дальше действовать ", - сказала она.

Позже в Министерстве юстиции заявили, что обжалуют решение суда об отстранении Ульяны Супрун.