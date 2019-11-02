Суд продовжив обирати запобіжний захід Дубневичу

Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

ВАКС продовжив розгляд справи Дубневича 2 листопада

У Києві 2 листопада продовжився судовий процес у справі народного депутата Ярослава Дубневича. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, сьогодні Вищий антикорупційний суд України продовжив обирати запобіжний захід нардепу Дубневичу, якого підозрюють у заволодінні державними коштами в розмірі 93 млн гривень.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 листопада, у Києві розпочався суд у справі народного депутата Дубневича. Прокурори наполягали на застосуванні щодо нардепа запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Пізніше було оголошено про перерву до 11:30 суботи, 2 листопада.

Як відомо, 31 жовтня Верховна рада схвалила подання генерального прокурора Руслана Рябошапки для народного депутата Дубневича. Після цього, генпрокурор вручив Дубневичу підозру в залі парламенту. Депутата підозрюють у злочинах, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Раніше РБК-Україна писало, що Дубневичу планують вручити підозру у справі про виведення з активів "Укрзалізниці" 93 млн грн. Ще колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян надавав Генеральній прокуратурі свідчення про вплив Дубневича на діяльність "Укрзалізниці".