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Суд продолжил избирать меру пресечения Дубневичу

Новости » Политика     02.11.2019 - 11:55
Суд продолжил избирать меру пресечения Дубневичу
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Украина)

ВАКС продолжил рассмотрение дела Дубневича 2 ноября

В Киеве 2 ноября продолжился судебный процесс по делу народного депутата Ярослава Дубневича. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, сегодня Высший антикоррупционный суд Украины продолжил избирать меру пресечения нардепу Дубневичу, которого подозревают в завладении государственными средствами в размере 93 млн гривен.

Напомним, в пятницу, 1 ноября, в Киеве начался суд по делу народного депутата Дубневича. Прокуроры настаивали на применении в отношении нардепа меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Позже был объявлен перерыв до 11:30 субботы, 2 ноября.

Как известно, 31 октября Верховная рада одобрила представление генерального прокурора Руслана Рябошапки для народного депутата Дубневича. После этого, генпрокурор вручил Дубневичу подозрение в зале парламента. Депутата подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ранее РБК-Украина писало, что Дубневичу планируют вручить подозрение по делу о выводе из активов "Укрзализныци" 93 млн грн. Еще бывший министр инфраструктуры Владимир Омельян давал Генеральной прокуратуре показания о влиянии Дубневича на деятельность "Укрзализныци".

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Новости Украины ДубневичСуд
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