ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд у справі Дубневича оголосив перерву

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 18:15
Суд у справі Дубневича оголосив перерву
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

Судове засідання продовжиться 2 листопада

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в справі народного депутата Ярослава Дубневича. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила суддя, судове засідання продовжиться завтра, 2 листопада в 11:30.

Зазначимо, Дубневича підозрюють у заволодінні гоударственными коштами в розмірі 93 млн гривень.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна рада схвалила подання генерального прокурора Руслана Рябошапки для народного депутата Дубневича. Після цього, нардепу вручили підозра в залі парламенту.

Генпрокурор повідомив про підозру Дубневича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Раніше повідомлялося, що нардепа вручать підозра по справі про виведення з активів "Укрзалізниці" 93 млн грн. Ще колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян давав Генеральній прокуратурі свідчення про вплив Дубневича на діяльність "Укрзалізниці".

Генеральна прокуратура Украни готувала народному депутатові Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру в двох епізодах.

Дубневича готові взяти на поруки 9 депутатів У Києві почався суд над Дубневичем
Новини України СуднардепДубневич
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся