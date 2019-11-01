Суд у справі Дубневича оголосив перерву

Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

Судове засідання продовжиться 2 листопада

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в справі народного депутата Ярослава Дубневича. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила суддя, судове засідання продовжиться завтра, 2 листопада в 11:30.

Зазначимо, Дубневича підозрюють у заволодінні гоударственными коштами в розмірі 93 млн гривень.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна рада схвалила подання генерального прокурора Руслана Рябошапки для народного депутата Дубневича. Після цього, нардепу вручили підозра в залі парламенту.

Генпрокурор повідомив про підозру Дубневича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Раніше повідомлялося, що нардепа вручать підозра по справі про виведення з активів "Укрзалізниці" 93 млн грн. Ще колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян давав Генеральній прокуратурі свідчення про вплив Дубневича на діяльність "Укрзалізниці".

Генеральна прокуратура Украни готувала народному депутатові Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру в двох епізодах.