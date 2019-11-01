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У Києві почався суд над Дубневичем

Новини » Політика     01.11.2019 - 13:14
У Києві почався суд над Дубневичем
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

САП просить нардепу тримання під вартою з альтернативою внесення 93 мільйонів гривень застави

Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягають на застосуванні щодо нардепа запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 мільйонів гривень застави.

Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Дубневичу.

Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Дубневичу. Його підозрюють в участі у декількох схемах з розкраданням держкоштів. Нагадаємо, 31 жовтня Рада зняла з нього депутатську недоторканність та дала добро на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності

Опубліковано 24 Канал Пʼятниця, 1 листопада 2019 р.

Зазначимо, Дубневича підозрюють в заволодінні держкоштами у розмірі 93 млн гривень.

Вчора Верховна рада одобрила подання генпрокурора Руслана Рябошапки на нардепа Дубневича. Після цього, нардепу вручили підозру у залі парламенту.

Рябошапка повідомив про підозру Дубневичу у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Раніше повідомлялось, що нардепу вручать підозру у справі про виведення з активів "Укрзалізниці" 93 млн грн. Ще колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян надавав Генеральній прокуратурі свідчення про вплив Дубневича на діяльність "Укрзалізниці".

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