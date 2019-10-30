ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прокуратура готова повідомити Дубневичу про підозру

Новини » Суспільство    30.10.2019 - 16:51
Прокуратура готова повідомити Дубневичу про підозру
Фото: Ярослав Дубневич (wikimedia.org)

На думку прокурорів, Дубневич стоїть на вершині схеми виведення активів з "Укрзалізниці"

Генеральна прокуратура готова повідомити про підозру народному депутатові Ярославу Дубневичу у справі про виведення з активів "Укрзалізниці" 93 млн грн. Про це повідомив процесуальний керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у справі "Укрзалізниці" під час засідання регламентного комітету Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що на думку процесуального керівника САП, докази які були вказані, є достатніми для повідомлення Дубневичу про підозру.

Голова САП Назар Холодницький підкреслив, що на думку прокурорів Дубневич стоїть на вершині схеми виведення активів з "Укрзалізниці".

"У своїй сукупності ми розуміємо, що народний депутат стоїть на вершині всієї цієї схеми. Оголошення підозри це не вирок суду. Це лише перша стадія кримінального процесу стосовно конкретної особи. Щодо інших фігурантів це провадження дійсно вже завершене ще в травні цього року. Це 8 учасників, понад 100 томів матеріалів провадження. Ми звертались до суду за обмеженням строків для ознайомленням з матеріалами, однак суд відмовив через велику кількість фігурантів", - заяявив Холодницький.

У свою чергу генеральний прокурор Руслан Рябошапка пояснив, що Дубневич є власником підприємства, яке виступило посередником ПАТ УЗ.

"Дубневич Ярослав Васильович є також кінцевим бенефіціарним власником ТОВ КРТ, яке виступило посередником у цій схемі щодо заволодіння коштами філії ЦЗВ ПАТ "Укрзалізниця". Зосередило на своїх рахунках різницю вартості стрілочної продукції "Укразалізниці". Тобто є основним вигодонабувачем в результаті цієї схеми", - додав Рябошапка.

Нагадаємо, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян надав Генеральній прокуратурі свідчення про вплив Дубневича на діяльність "Укрзалізниці". Омелян виступає у справі як свідок.

Також РБК-Україна повідомляло, що ГПУ готує народному депутатові Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру в двох епізодах. Один з епізодів стосується корупційних схем у рамках закупівель для підприємства "Укрзалізниці".

ГПУ отримала покази свідків про вплив Дубневича на діяльність УЗ У справі виведення активів з "Укрзалізниці" вже повідомлено про підозру 8 особам
Новини України УкрзалізницяГПУДубневич
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся