Суд продовжив арешт Вишинському ще на місяць

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Він перебуватиме у СІЗО до 27 січня

Херсонський міський суд продовжив арешт директору "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському до 27 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Як зазначається, представники прокуратури просили продовжити арешт ще на 50 днів, аргументуючи це тим, що є ризики, що Вишинський може ховатися, адже крім українського громадянства він має російське.

Адвокати пропонували взяти його на поруки. Сам Вишинський зазначив, що він не винен і вся ця справа є політичним замовленням.

Нагадаємо, 1 листопада Херсонський міський суд продовжив Вишинському запобіжний захід до 28 грудня.

Зазначимо, Вишинського затримали в Києві в травні поточного року, йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, в ході обшуків у нього виявили російський паспорт.

Пізніше Вишинському була повідомлена ще одна підозра через незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України). За даними Генпрокуратури, в сейфі Вишинського виявили та вилучили пістолет Browning M1906 і патрони до нього.