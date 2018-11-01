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Главі "РИА Новости-Украина" Вишинському продовжили арешт

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 14:50
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Вишинському продовжили арешт до 28 грудня

Херсонський міський суд сьогодні, 1 листопада, задовольнив клопотання прокуратури Автономної республіки Крим про продовження строку запобіжного заходу підозрюваному у держзраді голові "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському на 2 місяці - до 28 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Сторона звинувачення пояснила продовження строку запобіжного заходу тим, що ще очікуються результати судово-лінгвістичних експертиз. За словами прокурора Валерія Хараіма, 30 жовтня строк досудового розслідування по справі Вишинського продовжено до 16 січня 2019 року.

Сторона захисту клопотала відпустити Вишинського на особисті поруки адвоката Андрія Доманського. Захисники Вишинського мають намір подавати апеляцію на рішення Херсонського міського суду, а також надалі клопотати про зміну запобіжного заходу.

Нагадаємо, Херсонський апеляційний суд 23 жовтня відмовив у задоволенні скарги захисту Кирила Вишинського на продовження йому терміну тримання під вартою до 4 листопада. Раніше СБУ повідомила, що Вишинському готуються нові підозри. Зокрема, СБУ готує нові підозри іншим фігурантам у справі Вишинського.

Вишинському раніше була повідомлена ще одна підозра - про незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України). За даними Генпрокуратури, в сейфі Вишинського виявили та вилучили пістолет Browning M1906 і патрони до нього.

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