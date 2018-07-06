Вышинскому сообщили о еще одном подозрении, - ГПУ

В сейфе Вышинского было обнаружено и изъято пистолет Browning M1906 и патроны к нему

Главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, подозреваемому в госизмене, сообщено о еще одно подозрение. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, Вышинскому сообщено о подозрении за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 УК Украины).

"В ходе проведенных обысков в арендуемом индивидуальном банковском сейфе Вышинского было обнаружено и изъято пистолет и патроны к нему", - написала Сарган.

Также было проведено судебно-баллистическую экспертизу, которая показала, что пистолет является огнестрельным оружием - самозарядным нарезным пистолетом модели FN Browning M1906.

Напомним, недавно сотрудники службы безопасности Украины обнаружили у главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского договор с пропагандиським агенством России.

Так, в ходе досудебного следствия во время обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более 200 тыс. долларов пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".