Суд постановил, чтоб администрация Трампа сохранила переписку в Signal

В первой половине марта чиновники администрации Трампа вели переписку об ударах США по Йемену в чате Signal, куда по ошибке добавили журналиста The Atlantic. В четверг, 27 марта, федеральный судья приказал сохранить эти сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Министерство юстиции США заявили, что администрация уже предпринимает меры по отслеживанию и сохранению сообщений за период с 11 по 15 марта.

Как пишет СМИ, судья Джеймс Боасберг вынес решение в рамках иска о сохранении данных, поданного после раскрытия информации о том, что члены кабинета министров обсуждали военные планы в мессенджере Signal.

Что известно

Напомним, на этой неделе главный редактор издание The Atlantic Джеффри Голдберг написал, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц по ошибке добавил его в чат, где высокопоставленные чиновники обсуждали планы Вашингтона атаковать хуситов в Йемене.

Позже выяснилось, что глава Пентагона Пит Хегсет за полчаса до операции отправил в переписку информацию о том, когда вылетят американские истребители и дроны, и когда США запустят свои ракеты.

Вчера CNN написало, что Хегсет раскрыл засекреченную информацию, что является "масштабным нарушением оперативной безопасности", так как детали операции Вашингтона были раскрыты и еще до ее начала.

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