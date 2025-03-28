Суд постановив, щоб адміністрація Трампа зберегла листування в Signal

У першій половині березня чиновники адміністрації Трампа вели листування про удари США по Ємену в чаті Signal, куди помилково додали журналіста The Atlantic. У четвер, 27 березня, федеральний суддя наказав зберегти ці повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Міністерство юстиції США заявило, що адміністрація вже вживає заходів щодо відстеження та збереження повідомлень за період з 11 по 15 березня.

Як пише ЗМІ, суддя Джеймс Боасберг ухвалив рішення в рамках позову про збереження даних, поданого після розкриття інформації про те, що члени кабінету міністрів обговорювали військові плани в месенджері Signal.

Що відомо

Нагадаємо, цього тижня головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг написав, що радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц помилково додав його до чату, де високопосадовці обговорювали плани Вашингтона атакувати хуситів у Ємені.

Пізніше з'ясувалося, що глава Пентагону Піт Хегсет за півгодини до операції відправив у листування інформацію про те, коли вилетять американські винищувачі та дрони, і коли США запустять свої ракети.

Учора CNN написало, що Хегсет розкрив засекречену інформацію, що є "масштабним порушенням оперативної безпеки", оскільки деталі операції Вашингтона було розкрито і ще до її початку.

Детальніше про те, що трапилося - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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