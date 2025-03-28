ua en ru
Пт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Суд постановив, щоб адміністрація Трампа зберегла листування в Signal

П'ятниця 28 березня 2025 05:48
UA EN RU
Суд постановив, щоб адміністрація Трампа зберегла листування в Signal Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У першій половині березня чиновники адміністрації Трампа вели листування про удари США по Ємену в чаті Signal, куди помилково додали журналіста The Atlantic. У четвер, 27 березня, федеральний суддя наказав зберегти ці повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пише ЗМІ, суддя Джеймс Боасберг ухвалив рішення в рамках позову про збереження даних, поданого після розкриття інформації про те, що члени кабінету міністрів обговорювали військові плани в месенджері Signal.

Міністерство юстиції США заявило, що адміністрація вже вживає заходів щодо відстеження та збереження повідомлень за період з 11 по 15 березня.

Що відомо

Нагадаємо, цього тижня головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг написав, що радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц помилково додав його до чату, де високопосадовці обговорювали плани Вашингтона атакувати хуситів у Ємені.

Пізніше з'ясувалося, що глава Пентагону Піт Хегсет за півгодини до операції відправив у листування інформацію про те, коли вилетять американські винищувачі та дрони, і коли США запустять свої ракети.

Учора CNN написало, що Хегсет розкрив засекречену інформацію, що є "масштабним порушенням оперативної безпеки", оскільки деталі операції Вашингтона було розкрито і ще до її початку.

Детальніше про те, що трапилося - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Піт Гегсет Суд
NEWS
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди
DAILY
Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ