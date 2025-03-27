Глава Пентагона поделился в Signal строго засекреченной информацией, - CNN
Министр обороны США Пит Хегсет раскрыл засекреченную информацию об ударах США по Йемену в чате Signal, в который по ошибке добавили журналиста The Atlantic.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как пишет издание, сообщения Хегсета в чате Signal являются "масштабным нарушением оперативной безопасности", поскольку детали операции США были раскрыты еще до ее начала.
В частности, источники CNN рассказали, что информация, которой поделился американский министр обороны, была строго засекречена на момент ее написания.
При этом высшие должностные лица США отвергают такие обвинения. В частности, вчера, 26 марта, сам Хегсет заявил, что его сообщения не включали никаких имен, никаких целей, никаких подразделений и никаких локаций. Поэтому такую информацию якобы нельзя считать военными планами.
Что предшествовало
Напомним, главред The Atlantic Джеффри Голдберг на этой неделе написал, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц по ошибке добавил его в чат высокопоставленных чиновников. Там они обсуждали планы США атаковать хуситов в Йемене.
Как выяснилось позже, министр обороны Пит Хегсет за полчаса до начала операции прислал в чат информацию о том, когда вылетают американские истребители и дроны, а также когда США запускают свои ракеты.
The Atlantic утверждало, что если такая информация попала в руки "недоброжелателей", последствия для пилотов могли быть "катастрофическими".
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