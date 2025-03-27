Глава Пентагона поделился в Signal строго засекреченной информацией, - CNN

Министр обороны США Пит Хегсет раскрыл засекреченную информацию об ударах США по Йемену в чате Signal, в который по ошибке добавили журналиста The Atlantic.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как пишет издание, сообщения Хегсета в чате Signal являются "масштабным нарушением оперативной безопасности", поскольку детали операции США были раскрыты еще до ее начала.

В частности, источники CNN рассказали, что информация, которой поделился американский министр обороны, была строго засекречена на момент ее написания.

При этом высшие должностные лица США отвергают такие обвинения. В частности, вчера, 26 марта, сам Хегсет заявил, что его сообщения не включали никаких имен, никаких целей, никаких подразделений и никаких локаций. Поэтому такую информацию якобы нельзя считать военными планами.