Журналист в секретном чате Signal: как ошибка Уолтца привела к скандалу в США

Главного редактора журнала The Atlantic случайно добавили в секретный чат администрации Дональда Трампа, где обсуждались удары по йеменским хуситам. После чего возник скандал, а советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц оказался под угрозой отставки.

Все, что известно об "утечке" из секретного чата Signal и скандале вокруг этого - собрало РБК-Украина в материале ниже.

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Что известно об утечке из секретного чата в Signal

11 марта администрация президента Трампа случайно добавила главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга в онлайн-чат, где высшие должностные лица США обсуждали тайные планы ударов по позициям йеменских хуситов.

Сначала об этом инциденте написал большую статью сам главред The Atlantic, а затем и Белый дом подтвердил факт утечки. Спикер Совета национальной безопасности Брайан Хьюз подтвердил подлинность сообщений в группе Signal.

"Мы изучаем, как к ней (переписке в Signal - ред.) случайно был добавлен сторонний номер", - заявил он.

Signal является шифрованным сервисом обмена сообщениями, популярный среди журналистов и других лиц, которым требуется большая конфиденциальность, чем могут предоставить другие сервисы обмена текстовыми сообщениями.

По словам Голдберга, он сначала не верил в то, что чат действительно является настоящим, где чиновники обсуждают предстоящую спецоперацию. Он рассказал, что получил запрос на подключение к Signal от пользователя Майкла Уолтца.

После подтверждения запроса, Голдберг оказался в чате "Houthi PC small group" (группа высокопоставленных чиновников по нацбезопасности США - ред.). Там представители администрации Трампа обсуждали удары по йеменским хуситам 15 марта.

Журналист сомневался, что это мог быть запрос от настоящего Уолтца. Скорее всего, вспоминает Голдберг свои размышления, "кто-то хочет заманить его в ловушку, выдавая себя за советника по национальной безопасности США".

Однако он все же принял запрос на присоединение к Signal. Через два дня ему пришло сообщение, что его включают в чат с ограниченным количеством участников для обсуждения проблемы хуситов, "особенно в течение следующих 72 часов".

В последующие несколько дней, по словам журналиста, он наблюдал за перепиской, содержащей информацию самой высокой секретности - от вооружений США до тактических шагов Вашингтона на Ближнем Востоке.

По его словам, сообщения в чат поступали от разных пользователей, в том числе с именем Вэнс (вице-президент США) и Гегсет (глава Пентагона). Всего в группе было 18 американских чиновников, включая и директора по национальной разведке Тулси Габбард и госсекретаря Марко Рубио.

Последним подтверждением того, что речь идет о настоящих секретных операциях для Голдберга стало сообщение министра обороны США, который прислал сообщение с оперативными деталями предстоящих ударов, включая информацию о целях, оружии, которое развернут США и последовательность атак.

"Знали ли они, что я был включен в эту группу? Был ли я включен намеренно? Если нет, кем они меня считали? Понимал ли кто-то, кто я такой, когда меня добавили или когда я удалил себя из группы? Регулярно ли высокопоставленные чиновники администрации Трампа используют Signal для деликатных обсуждений?" - вспоминает журналист.

Главред The Atlantic утверждает, что Уолтц мог нарушить несколько положений Закона США о шпионаже. По его словам, чиновник вообще не должен был создавать чат в Signal, так как это приложение не одобрено правительством для обмена секретной информацией.

"Я никогда не видел такого нарушения. Для сотрудников национальной безопасности не редкость общаться через Signal. Но приложение используется в основном для планирования встреч и других логистических вопросов, а не для подробных", - отметил Голдберг.

Реакция Трампа

Журналисты поинтересовались у самого Трампа, знает ли он об утечке. Они задали вопрос во время его встречи с чиновниками штата Луизиана в Белом доме. Однако он заявил, что ничего об этом не знает.

"Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic, для меня это журнал, который выходит из бизнеса. Я ничего об этом не знаю", - ответил президент США.

Впрочем, как узнало издание The Wall Street Journal на самом деле Трамп расстроен утечкой в СМИ. Но пока не было понятно, собирается ли он из-за этого уволить Уолтца с должности, сообщили чиновники. По словам одного из чиновников, Трамп спросил своих помощников в понедельник, как Уолтц мог быть таким неосторожным.

WSJ напоминает, что два года назад Уолтц сам критиковал министерство юстиции США. Ведомство не инициировало расследование в отношении его предшественника Джейка Салливана за то, что в 2016 году тот отправил на почту кандидата в президенты Хиллари Клинтон секретные сообщения.

Впрочем, из официальных заявлений следует, что Трамп по-прежнему "очень доверяет своей команде по национальной безопасности, включая Уолтца". По крайней мере так заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит.

Уолтца могут уволить

По информации Politico, Трамп все же может уволить своего советника по нацбезопасности из-за утечки данных об атаках на Йемен в чате Signal.

Ожидается, что глава Белого дома примет решение в течение следующих дней. Также в администрации призывают Уолтца самому уйти в отставку. Сейчас проводят внутренние разговоры с участниками чата, в который попал журналист The Atlantic.

"Было опрометчиво не проверить, кто в цепочке. Это было безрассудно вести такой разговор на Signal. Вы не можете иметь безрассудство как советник по национальной безопасности", - сказал собеседник Politico.

"Все в Белом доме могут согласиться с одним: Майк Уолтц - полный идиот", - цитирует издание человека, близкого к Белому дому.

Третий человек, знакомый с последствиями инцидента, сообщил, что Трамп разговаривал с Уолтцом об этой ситуации - и Белый дом пока поддерживает его.

Четвертый чиновник Белого дома сказал, что им известно о внутреннем давлении на Уолтца, чтобы он признал свою ошибку, что может означать возможную отставку. Но этот чиновник отметил, что судьба Уолтца в значительной степени зависит от того, как сам Трамп относится к этой ситуации.

Двое чиновников отметили, что хотя Трамп может возложить вину на Уолтца за потенциальное нарушение национальной безопасности, он так же легко может быть раздражен Вэнсом за то, что тот отступил от его внешней политики в чате, или же обвинить Хегсета, который якобы поделился чувствительными деталями с группой.

В то же время спикер Конгресса Майк Джонсон сказал Politico, что Уолтцу "абсолютно не стоит" подавать в отставку. Ведь он "чрезвычайно квалифицирован для этой работы".

Глава Пентагона обвинил главреда Atlantic во лжи

Как пишет CNN министр обороны США отрицает обсуждение военных планов в чате в Signal, к которому случайно приобщили главного редактора журнала Atlantic.

"Никто не присылал военных планов, и это все, что я могу сказать по этому поводу", - сказал Хэгсет в ответ на вопрос журналистов об инциденте.

Также глава Хегсет назвал главного редактора Atlantic "лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом".

Взамен журналист уверяет, что глава Пентагона солгал, сказав, что "никто не писал планы войны в чатах". В эфире CNN Голдберг заявил, что Хегсет все-таки присылал сообщения о том, когда, кто и как собирается атаковать цели.

К тому же он отметил, что ни один из 18 участников секретного чата не обратил внимание на то, что туда присоединился, а затем вышел, кто-то новый.

Между тем утечка военных планов США в чате Signal вызвала возмущение у законодателей обеих партий в США. Демократы призывают к проведению расследования и потенциальных последствий против должностных лиц национальной безопасности, причастных к этой ситуации.

О необходимости расследования заявляют и республиканцы. "Мы очень обеспокоены и будем изучать этот вопрос на двухпартийной основе", - заявил глава сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер (Миссисипи). Он отметил, что Комитет планирует расследовать ситуацию.