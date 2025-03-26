Скандал с Signal: опубликованы новые сообщения с планами ударов США по Йемену

Главред The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал новые сообщения из секретного чата американских чиновников. Они касались планов США по атаке на Йемен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic .

Согласно скриншотам, которые показало издание, всего за полчаса до начала американской операции 15 марта в секретном чате топ-чиновников США в Signal, куда по ошибке добавили Голдберга, началась переписка. Глава Пентагона Пит Хегсет написал о детальных планах американцев, которые касались вылета истребителей F-18, вылета дронов MQ-9, а также применения ракет Tomahawk.

Фото: скриншоты переписки чиновников США (theatlantic.com)

В частности, министр обороны США писал о том, что истребители должны вылететь в 12:15 по восточному времени (18:15 по киевскому), а уже в 13:45 (19:45 по киевскому времени) планировался запуск ударных беспилотников.

The Atlantic пишет, что если бы такая информация попала в руки врагов или неосторожного человека, то у хуситов была бы возможность подготовиться к атаке, а последствия для американских пилотов могли стать "катастрофическими".

При этом президент США Дональд Трамп считает, что такая ситуация является всего лишь "промахом". А Белый дом и директор ЦРУ Джон Рэтклифф настаивают, что никакой секретной информации в чате раскрыто не было.