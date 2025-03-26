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Скандал с Signal: опубликованы новые сообщения с планами ударов США по Йемену

Среда 26 марта 2025 16:47
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Скандал с Signal: опубликованы новые сообщения с планами ударов США по Йемену Иллюстративное фото: США атаковали Йемен (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Главред The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал новые сообщения из секретного чата американских чиновников. Они касались планов США по атаке на Йемен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.

Согласно скриншотам, которые показало издание, всего за полчаса до начала американской операции 15 марта в секретном чате топ-чиновников США в Signal, куда по ошибке добавили Голдберга, началась переписка. Глава Пентагона Пит Хегсет написал о детальных планах американцев, которые касались вылета истребителей F-18, вылета дронов MQ-9, а также применения ракет Tomahawk.

Фото: скриншоты переписки чиновников США (theatlantic.com)

В частности, министр обороны США писал о том, что истребители должны вылететь в 12:15 по восточному времени (18:15 по киевскому), а уже в 13:45 (19:45 по киевскому времени) планировался запуск ударных беспилотников.

The Atlantic пишет, что если бы такая информация попала в руки врагов или неосторожного человека, то у хуситов была бы возможность подготовиться к атаке, а последствия для американских пилотов могли стать "катастрофическими".

При этом президент США Дональд Трамп считает, что такая ситуация является всего лишь "промахом". А Белый дом и директор ЦРУ Джон Рэтклифф настаивают, что никакой секретной информации в чате раскрыто не было.

Скандал с Signal

Напомним, несколько дней назад стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц случайно добавил в чат топ-чиновников в сфере национальной безопасности журналиста Джеффри Голдберга.

В этом чате чиновники обсуждали свои планы ударов по объектам хуситов в Йемене.

После инцидента пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заверила, что военные планы американцев в этом чате якобы не обсуждались.

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