Суд переніс розгляд апеляції по справі Вишинського

Розгляд апеляції не відбувся, оскільки підозрюваного не доставили до суду

Розгляд апеляції по справі головного редактора "РІА Новини Україна" Кирила Вишинського перенесений на 6 серпня 2018 року. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Вишинського Андрій Доманський.

Розгляд апеляції не відбувся, оскільки підозрюваного не доставили до суду

"Засідання перенесено на 6 серпня на 10 годину ранку. Розгляд апеляції не відбувся через те, що Вишинського не доставили до суду", - розказав адвокат.

Нагадаємо, 11 липня Херсонський міський суд продовжив термін утримання під вартою Кирилу Вишинському ще на 60 діб. Відзначимо, що підозрюваний перебуватиме під вартою до 13 вересня.

Додамо, Вишинський був затриманий у Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру в державній зраді.

Як писало РБК-Україна, 5 липня Вишинському повідомили про нову підозру. Зокрема, в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів (ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Зазначалося, що в ході проведених обшуків в орендованому індивідуальному банківському сейфі Вишинського було виявлено та вилучено пістолет та набої до нього.