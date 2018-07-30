Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Вышинского

Рассмотрение апелляции не состоялось, поскольку подозреваемого не доставили в суд

Рассмотрение апелляции по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского перенесено на 6 августа 2018 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Рассмотрение апелляции не состоялось, поскольку подозреваемого не доставили в суд

"Заседание перенесено на 6 августа на 10:00 утра. Рассмотрение апелляции не состоялось из-за того, что Вышинского не доставили в суд", - рассказал адвокат.

Напомним, 11 июля Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей Кириллу Вышинскому еще на 60 суток. Отметим, что подозреваемый будет находиться под стражей до 13 сентября.

Добавим, Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в государственной измене.

Как писало РБК-Украина, 5 июля Вышинскому сообщили о новом подозрении. В частности, в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Отмечалось, что в ходе проведенных обысков в арендуемом индивидуальном банковском сейфе Вышинского был обнаружен и изъят пистолет и патроны к нему.