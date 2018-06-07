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Інтерв'ю

СБУ виявила у Вишинського договір з пропагандиським агенством РФ

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 20:15
Фото: вилучені договір і кошти (ssu.gov.ua)
Фото: вилучені договір і кошти (ssu.gov.ua)

Під час обшуку у нього також виявили понад 200 тис. доларів та предмет, ззовні схожий на пістолет "Браунінг 1906"

Співробітники служби безпеки України (СБУ) виявили у головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського договір з пропагандиським агенством Росії. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України (СБУ).

"Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим виявили договір з російським пропагандистським ЗМІ у затриманого Кирила Вишинського", - йдеться у повідомленні.

Так, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні стосовно керівника так званого "РИА Новости-Украина" під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського понад 200 тис. доларів, предмет, ззовні схожий на пістолет "Браунінг 1906", та прямий трудовий договір між фігурантом справи та МІА "Россия Сегодня" на керівництво представництвом на території України.

Фото: вилучені кошти та договір
 
Нагадаємо, що в ході засідання Вишинський заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, Вишинський також звернувся до президента Росії Володимира Путіна за захистом.
 
Також додамо, що у Києві 15 травня 2018 року, співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали журналіста "РИА Новости Украина" Кирилла Вишинського. У той же день Вишинському було оголошено підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Раніше СБУ провела обшуки в офісі компанії.

 

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Теги публікації: Служба безпеки України, пропаганда РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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