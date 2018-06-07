СБУ виявила у Вишинського договір з пропагандиським агенством РФ

Під час обшуку у нього також виявили понад 200 тис. доларів та предмет, ззовні схожий на пістолет "Браунінг 1906"

Співробітники служби безпеки України (СБУ) виявили у головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського договір з пропагандиським агенством Росії. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України (СБУ).

"Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим виявили договір з російським пропагандистським ЗМІ у затриманого Кирила Вишинського", - йдеться у повідомленні.

Так, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні стосовно керівника так званого "РИА Новости-Украина" під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського понад 200 тис. доларів, предмет, ззовні схожий на пістолет "Браунінг 1906", та прямий трудовий договір між фігурантом справи та МІА "Россия Сегодня" на керівництво представництвом на території України.