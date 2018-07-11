Руководителю "РИА Новости Украина" Вышинскому продлили арест на 2 месяца

Вышинскому продлили меру пресечения до 13 сентября

Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому еще на 60 суток. Об этом сообщил в Facebook заместитель прокурора Крыма Игорь Поночовный.

По его словам, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной республики Крым и ГУ СБУ в АРК о продлении меры пресечения для Вышинского.

Отметим, что подозреваемый будет находиться под стражей до 13 сентября.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Вышинскому сообщено новое подозрение. В частности, ему сообщено о подозрении за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 УК Украины).