У Кремлі виключили обмін Вишинського

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Пєсков заявив, що Вишинський "повинен бути негайно звільнений"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що питання звільнення підозрюваного в Україні в держзраді голови "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського не є "темою для обміну". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як повідомляється, Пєсков заявив, що Вишинський "повинен бути негайно звільнений, так як він займався тільки своєю професійною діяльністю".

"Ми вважаємо, що Вишинський повинен бути негайно звільнений, це не тема для будь-яких обмінів", - сказав Пєсков, коментуючи питання обміну Вишинського на незаконно засудженого у РФ українського журналіста Романа Сущенка.

Пєсков також заявив, що арешт Вишинського - "це безпосереднє порушення міжнародних правил, принципу свободи преси, бо фактично він заарештований за журналістську діяльність".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українського журналіста Романа Сущенко можуть обміняти на Вишинського.

Зазначимо, вчора, 1 листопада, Херсонський міський суд продовжив Вишинському запобіжний захід до 28 грудня.

Зазначимо, Вишинського затримали у Києві у травні поточного року, йому було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада) ККУ та обрано запобіжний захід. Крім того, у ході обшуків у нього виявили російський паспорт.