Суд оставил Вышинского под арестом до 27 января

Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

На этой неделе дожно состояться заседание по продлению меры пресечения Вышинскому

Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе меру пресечения, избранную руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому, в виде содержания под стражей до 27 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Херсон онлайн".

Как сообщил изданию адвокат Игорь Мокин, суд рассмотрев ходатойство стороны защиты, оставил его без удовлетворения.

"Апелляционный суд Херсонской области рассматривал апелляционные жалобы защитников на решение следственного судьи о продлении срока содержания под стражей. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, постановление следственного судьи - без изменений, срок содержания под стражей - до 27 января", - сообщил адвокат.

Кроме того, Мокин сообщил, что сторона обвинения просит суд продлить арест Вышинского еще на месяц, соответствующее ходатайство будет рассматриваться 15 или 17 января в Херсонском городском суде.

Напомним, в конце декабря 2018 года Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому до 27 января.

Как писало РБК-Украина, по словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, опрос освобождения подозреваемого в Украине в госизмене Вышинского не является "темой для обмена".