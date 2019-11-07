Суд заарештував Дубневича

Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

Суд змінив суму застави з 100 до 90 млн гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в четвер, 7 листопада, відхилила апеляційну скаргу адвоката народного депутата Ярослава Дубневича і заарештувала його до 31 грудня. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Також суд змінив суму застави з 100 до 90 млн гривень.

"Колегія суддів ухвалила, апеляційну скаргу про скасування рішення ВАКС і про відмову в задоволенні зміни запобіжного заходу залишити без задоволення. Апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково. Застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 31 грудня 2019 року. Визначити альтернативну запобіжний захід у вигляді застави у 90 млн гривень. Сума застави може бути внесена як самою особою, так і іншою фізичною та юридичною особою", - заявив головуючий суддя.

Народний депутат був узятий під варту в будівлі суду і відправлений у СІЗО.

Нагадаємо, 2 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Ярославу Дубневичу у вигляді застави в розмірі 100 млн гривень. Кошти потрібно було внести на спеціальний рахунок протягом п'яти днів.

Раніше Верховна рада зняла депутатську недоторканність з нардепа 7, 8 і 9 скликання Ярослава Дубневича. В залі парламенту Дубневичу оголосили про підозру. Зняття недоторканності підтримали 332 народних депутата. Депутати також проголосували за затримання (парламентарій підтримав 241) і арешт Дубневича (229 нардепів "за").

Зазначимо, 17 жовтня Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича у справі заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці".