Суд обрав запобіжний захід Дубневичу

Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

Суд обрав для Дубневича запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн гривень

Вищий антикорупційний суд 2 листопада обрав запобіжний захід нардепу Ярославу Дубневичу у вигляді застави в розмірі 100 млн гривень. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суд обрав для Дубневича запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн гривень.

"Суд постановив відхилити клопотання генерального прокурора Руслана Рябошапки про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і застосувати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн гривень", - сказала суддя.

Внесення застави можливе на спеціальний рахунок протягом п'яти днів.

Адвокат Дубневича Станіслав Пелюк оскаржуватиме рішення. За його словами, це перший випадок на його пам'яті, коли суд обрав більшу заставу, ніж просили.

ВАКС обрав 100 мільйонів гривень застави як запобіжний захід народному депутатові Вищий антикорупційний суд України... Опубліковано Вищий антикорупційний суд Субота, 2 листопада 2019 р.

Раніше Верховна рада зняла депутатську недоторканність з нардепа 7, 8 і 9 скликання Ярослава Дубневича. В залі Ради Дубневичу оголосили про підозру. Зняття недоторканності підтримали 332 нардепа. Депутати також проголосували за затримання (парламентарій підтримав 241) і арешт Дубневича (229 нардепів "за").

Тоді генпрокурор в Раді заявив, що зібрано достатньо доказів, що дають підстави підозрювати, що, будучи народним депутатом восьмого скликання та, будучи головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич був обізнаний про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця" і його потреби при проведенні державних закупівель. Дубневича підозрюють у заволодінні 93,2 гривень на схемі із закупівлі "Укрзалізницею" стрілочної продукції.

Зазначимо, 17 жовтня Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича у справі заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці".