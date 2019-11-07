Суд арестовал Дубневича

Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Украина)

Суд изменил сумму залога со 100 до 90 млн гривен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в четверг, 7 ноября, отклонила апелляционную жалобу адвоката народного депутата Ярослава Дубневича и арестовала его до 31 декабря. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Также суд изменил сумму залога со 100 до 90 млн гривен.

"Коллегия судей постановила, апелляционную жалобу об отмене решения ВАКС и об отказе в удовлетворении изменения меры пресечения оставить без удовлетворения. Апелляционную жалобу прокурора удовлетворить частично. Применить меру в виде содержания под стражей до 31 декабря 2019 года. Определить альтернативную меру пресечения в виде залога в 90 млн гривен. Сумма залога может быть внесена, как самим лицом, так и другим физическим и юридическим лицом", - заявил председательствующий судья.

Народный депутат был взят под стражу в здании суда и отправлен в СИЗО.

Напомним, 2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения нардепу Ярославу Дубневичу в виде залога в размере 100 млн гривен. Средства нужно было внести на специальный счет в течение пяти дней.

Ранее Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича. В зале парламента Дубневичу объявили о подозрении. Снятие неприкосновенности поддержали 332 народных депутата. Депутаты также проголосовали за задержание (поддержал 241 парламентарий) и арест Дубневича (229 нардепов "за").

Отметим, 17 октября Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн "Укрзализныци".