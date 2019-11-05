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Генпрокурор не виключає додаткової підозри щодо Дубневича

Новини » Політика     05.11.2019 - 23:54
Генпрокурор не виключає додаткової підозри щодо Дубневича
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна / Віталій Носач)

Рябошапка не уточнює, про яку підозру йдеться

Щодо народного депутата Ярослава Дубневича можуть оголосити ще одну підозру. Принаймні, цього не відкидає генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, про що він заявив у інтерв'ю LB.ua.

За словами Рябошапки, у прокуратури є щодо Дубневича одне провадження, на якому сконцентровані всі сили відомства.

"Зараз звернулися з ним (провадженням, - ред.) до парламенту. Можливо, буде змінена підозра чи буде додаткова підозра, - побачимо", - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, Верховна рада зняла депутатську недоторканність з нардепа 7, 8 і 9 скликання Ярослава Дубневича. В залі Ради Дубневичу оголосили про підозру. Зняття недоторканності підтримали 332 нардепа. Депутати також проголосували за затримання і арешт Дубневича.

Зазначимо, 17 жовтня Рябошапка підписав подання НАБУ і САП на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича у справі заволодіння понад 93 млн грн "Укрзалізниці".

За даними слідства, Дубневич на посаді голови парламентського комітету організував схему і пролобіював виділення коштів УЗ на закупівлю стрілочної продукції, а потім зі спільниками організував закупівлю за завищеними цінами у підконтрольного підприємства.

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