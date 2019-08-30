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Суд виправдав ексберкутівця, якого звинувачували у побитті активістів Майдану

Новини » Політика    30.08.2019 - 13:18
Суд виправдав ексберкутівця, якого звинувачували у побитті активістів Майдану
Фото: Андрій Хандрикін в суді (facebook com nato dvali)

Суддя вважає, що його вину не було доведено

Дніпровський районний суд Києва сьогодні виправдав екс-"беркутівця" Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у катуванні активістів під час Революції Гідності. Про це повідомляє "Громадське".

Суддя вважає, що його вину не було доведено.

"Суд вважає за доречне ухвалити виправдувальний вирок для обвинуваченого (Андрія Хандрикіна, - ред.). За наслідками судового розгляду не було доведено, що він вчинив цей злочин. Хандрикіна визнано невинуватим", - йдеться у рішенні суду, яке зачитала суддя Оксана Бірса.

Беркутовец Хандрыкин. Оглашение приговора. Дело об избиении на колоннаде стадиона Динамо 20 января 2014 года

Дело о пытках и избиениях на колоннаде стадиона "Динамо" 20 января 2014-го. Обвиняемый - экс-сотрудник харьковского "Беркута" и действующий сотрудник Нацполиции Андрей Хандрыкин. Только что судья Оксана Бирса вынесла ему оправдательный приговор. В течение двух часов объясняла, почему считает доказанным факт непосредственного избиения-пыток активистов, но то, что это делал именно Хандрыкин - очень сомневается. Хм... Кажется, становится ясным, почему финальная судебная стадия затягивалась с апреля. Еще более ясным становится, почему ни Хандрыкин, ни его адвокат Валентин Рыбин на оглашение приговора не явились #Хандрикін #Хандрыкин #СправиМайдану

Опубліковано Nato Dvali Пʼятниця, 30 серпня 2019 р.

Нагадаємо, у 2017 році повідомлялось, що у Харкові колишні працівники спецпідрозділу "Беркут" Володимир Ріяко і Андрій Хандрикін продовжують працювати в харківському управлінні Нацполіції незважаючи на статус обвинувачених.

Раніше РБК-Україна писало, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ) завершено слідство у черговому кримінальному провадженні за фактами вчинення злочинів під час Революції Гідності. Екс-заступник начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУМВС України у м. Києві обвинувачується у перевищенні влади.

До цього начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що під час проведення окремих слідчих експериментів правоохоронцям вдалось отримати додаткові докази у справах щодо злочинів на Майдані.

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