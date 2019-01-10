Слідство отримало додаткові докази у справах Майдану, - Горбатюк

Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

Горбатюк наголосив, що в верхній частині Алеї Небесної сотні ще тривають слідчі експерименти

Під час проведення окремих слідчих експериментів правоохоронцям вдалось отримати додаткові докази у справах щодо злочинів на Майдані. Про це у коментарі РБК-Україна розповів начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Якщо умовно розділити, то в нижній частині (Алеї Небесної сотні, - ред.) слідчі експерименти завершені. Ми зосереджувались на нижній частині. Це вбивства, які були нижче - від краю Жовтневого палацу і нижче. Ці слідчі експерименти тривали декілька місяців. Але вони і раніше проводились", - повідомив Горбатюк.

За його словами, після завершення слідчих експериментів були отримані додаткові докази, які мають допомогти у справі.

"Звичайно, якщо є потреба в проведенні експериментів за результатами якихось отриманих відеозаписів чи показань свідків, адже є необхідність уточнення. Звичайно, що користь від цього є. Відповідно, що отриманий результат, наприклад уточнений сектор, - це і вважається додатковим доказом. За результатом складається протокол, в якому відображаються результати, які відповідно і є додатковими доказами у впровадженні", - додав він.

За його словами, прокуратура не може розкрити подробиць завершених слідчих експериментів через таємницю слідства. Горбатюк наголосив, що в верхній частині Алеї Небесної сотні ще тривають слідчі експерименти.

"На верхній частині слідчі експерименти проводились паралельно, але там вони ще не всі завершені", - додав він.

Нагадаємо, Горбатюк повідомляв, що слідчі експерименти на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві у справах Майдану частково завершені.