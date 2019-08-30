Суд оправдал экс-"беркутовца", обвиняемого в избиении активистов Майдана

Фото: Андрей Хандрикін в суде (facebook com nato dvali)

Судья считает, что его вина не была доказана

Днепровский районный суд Киева сегодня оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрикина, которого обвиняли в истязании активистов во время Революции Достоинства. Об этом сообщает "Громадське".

Судья считает, что его вина не была доказана.

"Суд считает возможным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрикина, - ред.). По результатам судебного разбирательства не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрикин признан невиновным", - говорится в решении суда, которое зачитала судья Оксана Бирса.

Беркутовец Хандрыкин. Оглашение приговора. Дело об избиении на колоннаде стадиона Динамо 20 января 2014 года Дело о пытках и избиениях на колоннаде стадиона "Динамо" 20 января 2014-го. Обвиняемый - экс-сотрудник харьковского "Беркута" и действующий сотрудник Нацполиции Андрей Хандрыкин. Только что судья Оксана Бирса вынесла ему оправдательный приговор. В течение двух часов объясняла, почему считает доказанным факт непосредственного избиения-пыток активистов, но то, что это делал именно Хандрыкин - очень сомневается. Хм... Кажется, становится ясным, почему финальная судебная стадия затягивалась с апреля. Еще более ясным становится, почему ни Хандрыкин, ни его адвокат Валентин Рыбин на оглашение приговора не явились #Хандрикін #Хандрыкин #СправиМайдану Опубликовано Nato Dvali Пятница, 30 августа 2019 г.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что в Харькове бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Владимир Рияко и Андрей Хандрикин продолжают работать в харьковском управлении Нацполиции несмотря на статус обвиняемых.

Ранее РБК-Украина писало, что управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) завершено следствие в очередном уголовном производстве по фактам совершения преступлений во время Революции Достоинства. Экс-заместитель начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве обвиняется в превышении власти.

До этого начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что во время проведения отдельных следственных экспериментов правоохранителям удалось получить дополнительные доказательства в делах относительно преступлений на Майдане.