ГПУ завершила слідство по ще одній справі Майдану

Фото: Революція Гідності (kyivcity.gov.ua)

Екс-заступник начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУМВС України у м. Києві обвинувачується у перевищенні влади

Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ) завершено слідство у черговому кримінальному провадженні за фактами вчинення злочинів під час Революції Гідності. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Як зазначається, екс-заступник начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУМВС України у м. Києві обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень. За даними слідства, він віддав накази залякувати учасників мирних акцій протесту 10 та 11 грудня 2013 року на вулиці Інститутській, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Хрещатик та Європейській площі, перехресті вулиць Шовковичної та Інститутської, на Садовій вулиці та Кріпосному провулку, у результаті чого вбито 3 учасників акцій протесту, а 99 з них заподіяно тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

"Обвинувальний акт за обвинуваченням згаданої особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 1 ст. 135; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України направлено до Печерського районного суду м. Києва", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що декілька місяців тому ГПУ передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно правоохоронців по справі незаконного затримання та побиття активіста під час Революції Гідності.

Нагадаємо, начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що під час проведення окремих слідчих експериментів правоохоронцям вдалось отримати додаткові докази у справах щодо злочинів на Майдані. Горбатюк повідомляв, що слідчі експерименти на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві у справах Майдану частково завершені.