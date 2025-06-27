Суд избирает меру пресечения Чернышову: что известно

Заседание суда началось в 9:13.

В ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина министр сказал, что прибыл в зал суда в "прекрасном рабочем настроении". Он также призвал всех журналистов пользоваться "исключительно фактами".

Обновлено 09:22. Сторона защиты просила, чтобы заседание было в закрытом режиме. Адвокаты это объясняли причинами безопасности. Мол, в зале могут быть разглашены маршруты передвижения, детали общения Чернышова, а это может представлять определенную опасность для лица, находящегося на высокой должности.

Однако суд не удовлетворил ходатайство защиты.

Обновлено 09:48. Прокурор перед рассмотрением ходатайства о мере пресечения описал дело, в котором Чернышова подозревают в коррупции.

ВАКС ведет трансляцию заседания из зала

В чем подозревают Чернышова

23 июня министру народности Алексею Чернышову объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 - ноябрь 2022 год).

Какую меру пресечения просят прокуроры

НАБУ и САП просят избрать Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн грн. Без содержания под стражей.

Также они обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего вице-премьера. Кроме этого, САП также требует возложения на фигуранта таких обязанностей:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

носить электронное средство контроля.

Прокуроры говорят, что такая мера пресечения согласовывалась ими, исходя из рисков, установленных в этом деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, учтено возвращение Чернышова в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.

В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести определенный размер залога в течение 5 дней.

Если Чернышов не выполнит обязанности, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор имеет право обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения на более строгую.

Больше о деле Чернышова

По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

Для этого он обратился к тогдашнему министру развития общин и территорий. Следствие не называет его имя, но из материалов дела следует, что речь идет именно о Чернышове, который совместно с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому ГП.

Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. По ним застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка.

Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.

За успешную реализацию сделки застройщик "вознаградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах.

С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тысячи грн до 8 тысяч грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тысяч грн за кв. м. Таким образом министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн.

По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест. Действия экс-министра квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Остальным участникам сделки о подозрении сообщили ранее в этом месяце. В отношении них судом избраны меры пресечения: трем - в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 20 млн грн до 100 млн грн, еще двум - в виде залога.