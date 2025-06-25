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Чернышов подал ходатайство о переносе судебного заседания: в чем причина

Среда 25 июня 2025 10:53
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Чернышов подал ходатайство о переносе судебного заседания: в чем причина Фото: Алексей Чернышов, вице-премьер-министр Украины - министр национального единства Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Глава Министерства национального единства Алексей Чернышов подал ходатайство о переносе судебного заседания из-за "планового дня заседания Кабинета министров и правительственного совещания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Чернышова.

Как отметил Чернышов, среда - это плановый день заседания Кабинета министров и правительственного совещания, что предусматривает его личное участие. В связи с этим, он, вчера, 24 июня, подал ходатайство о переносе судебного заседания, которое назначено на сегодня, 25 июня.

"Придерживаюсь всех процедур и надеюсь, что ходатайство будет удовлетворено, а дата и время судебного заседания будут согласованы заблаговременно со всеми сторонами дела", - добавил он.

В ВАКС подтвердили информацию

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в комментарии РБК-Украина подтвердил, что суд получил ходатайство от Чернышова. Также отметил, что судья все равно начнет заседание и в его ходе будет решать, отложить его или нет.

Дело Чернышова

23 июня Чернышов получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по статье о злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Также недавно СМИ писали, что Чернышова задержали за границей по делу о возможной коррупции. Впрочем, как отметили тогда в пресс-службе чиновника, он находился в плановой командировке и вскоре вернется в Украину. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

22 июня Чернышов вернулся в Украину.

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Алексей Чернышов
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