Сам пришел в НАБУ: министру национального единства Чернышову вручили подозрение

НАБУ и САП сообщили о подозрении вице-премьер-министру - министру национального единства. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Накануне чиновник заявил, что лично явился в НАБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Алексея Чернышева и пресс-службу НАБУ.

Что заявил Чернышов

"Имел конструктивный диалог с детективами НАБУ, который длился более 2 часов. Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход является взаимным и подтвердил готовность к полному сотрудничеству в юридической плоскости", - написал он.

По его словам, он сейчас знакомится со всеми предоставленными документами.

Что говорят в НАБУ

Как отметили в ведомстве, НАБУ и САП сообщили действующему вице-премьер-министру Украины, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. В НАБУ не называют имя чиновника, однако незадолго до этого Чернышов написал о своем визите в НАБУ.

В НАБУ отметили, что он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

Детали следствия

По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого он обратился к главе Минрегиона, который совместно с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому ГП. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.

Отмечается, что застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.

За помощь застройщику министр получил скидку на квартиры - вместо 30 тыс. грн за "квадрат" платил от 1 до 8 тысяч. Общая выгода составила более 14,5 млн грн. НАБУ и САП арестовали большинство из этих квартир. Действия экс-министра квалифицировали как злоупотребление властью и получение взятки, ему готовят меру пресечения.

Действия экс-министра квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос избрания ему меры пресечения.