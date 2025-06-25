Суд по Чернышову перенесли на завтра, прокуратура будет просить 120 млн залога

Высший антикоррупционный суд перенес заседание с избрания меры пресечения вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову. Оно состоится в четверг, 26 июня.

Что об этом известно - в материале РБК-Украина ниже.

Заседание суда по избранию меры пресечения вице-премьер-министру началось после 11:00. Однако сам Чернышов на него не явился и прямо перед заседанием опубликовал в Фейсбуке пост, где сообщил, что просит о переносе рассмотрения меры пресечения.

"Учитывая, что среда - это плановый день заседания Кабинета министров и правительственного совещания, предусматривающий мое личное участие, вчера подал ходатайство о переносе судебного заседания, которое было назначено на эту среду, 25 июня", - аргументировал Чернышов.

Впрочем, в суде выступил адвокат министра, который тоже попросил о перенесении заседания. В итоге судья ВАКС Виталий Крикливый объявил, что судебное заседание по избранию Чернышову меры пресечения перенесено и состоится завтра в 12:10.

Прокуроры просят суд избрать Чернышеву меру пресечения в виде залога размером 120 млн гривен без содержания под стражей.

Подозрение Чернышеву объявило НАБУ 23 июня. Министру

инкриминируют злоупотребление служебным положением и извлечение неправомерной выгоды.

Чиновник стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

Дело Чернышова

По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

Для этого он обратился к тогдашнему министру развития общин и территорий. Следствие не называет его имя, но из материалов дела следует, что речь идет именно о Чернышове, который совместно с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому ГП.

Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. По ним застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка.

Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.

За успешную реализацию сделки застройщик "вознаградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах.

С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тысячи грн до 8 тысяч грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тысяч грн за кв. м. Таким образом министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн.

По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест.

Действия экс-министра квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Остальным участникам схемы о подозрении сообщили ранее в этом месяце. В отношении их судом избраны меры пресечения: трем - в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 20 млн грн до 100 млн грн, еще двум - в виде залога.