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НАБУ и САП инициировали отстранение вице-премьера Чернышова

Пятница 27 июня 2025 08:45
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НАБУ и САП инициировали отстранение вице-премьера Чернышова Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

НАБУ и САП обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством отстранить вице-премьер-министра Украины от должности. Отмечается, что речь идет об Алексее Чернышеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к вице-премьер-министру Украины, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий Украины, меры пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.

Кроме этого, САП также требует от Чернышова:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • носить электронное средство контроля.

По данным САП, мера пресечения согласовывалась детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в этом деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, учтено его возвращение в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.

В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести определенный размер залога в течение 5 дней.

Дело Чернышова

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило подозрение Чернышеву 23 июня. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды, то есть взятку.

Он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

Для этого он обратился к тогдашнему министру развития общин и территорий. Следствие не называет его имя, но из материалов дела следует, что речь идет именно о Чернышеве, который совместно с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому ГП.

На прошлой неделе Чернышов находился в Вене, и ходили слухи, что он не вернется в Украину. В то же время и премьер-министр Денис Шмыгаль, и президент Владимир Зеленский заверили, что Чернышов находится в заграничной командировке до 22 июня, а потом вернется.

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НАБУ САП Алексей Чернышов
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