НАБУ и САП инициировали отстранение вице-премьера Чернышова

НАБУ и САП обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством отстранить вице-премьер-министра Украины от должности. Отмечается, что речь идет об Алексее Чернышеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к вице-премьер-министру Украины, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий Украины, меры пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен. Кроме этого, САП также требует от Чернышова: прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

носить электронное средство контроля. По данным САП, мера пресечения согласовывалась детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в этом деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, учтено его возвращение в Украину и прибытие в НАБУ по вызову. В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести определенный размер залога в течение 5 дней.