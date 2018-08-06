Суд почав розгляд апеляції на продовження арешту Вишинському

Новини Суспільство 06.08.2018 - 12:36
Фото: Кирилл Вышинский (facebook.сом/Кирил-Вышинский)
Фото: Кирилл Вышинский (facebook.сом/Кирил-Вышинский)

Захист Вишинського заявив відвід суддям Херсонського апеляційного суду

Сьогодні, 6 липня, Херсонський апеляційний суд розпочав розгляд апеляції адвокатів головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського на продовження терміну утримання під вартою. Про це повідомляє адвокат Вишинського Андрій Доманський на своїй сторінці у Facebook.

"У задоволенні клопотання про переміщення Кирила Вишинського зі скляної кабіни до адвокатів відмовлено. Суду заявлений відвід", - написав адвокат.

Суд почав розгляд апеляції на продовження арешту Вишинському

Раніше повідомлялось, що розгляд апеляції по справі головного редактора "РІА Новини Україна" Кирила Вишинського перенесений на 6 серпня 2018 року.

Нагадаємо, що Вишинському продовжили арешт на 2 місяці. 

Додамо, Вишинський був затриманий у Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру в державній зраді.

Як писало РБК-Україна, 5 липня Вишинському повідомили про нову підозру. Зокрема, в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів (ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Зазначалося, що в ході проведених обшуків в орендованому індивідуальному банківському сейфі Вишинського було виявлено та вилучено пістолет та набої до нього.

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Теги:  Херсон,  журналисты,  держзрада,  апелляция,  Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС