Суд почав розгляд апеляції на продовження арешту Вишинському

Захист Вишинського заявив відвід суддям Херсонського апеляційного суду

Сьогодні, 6 липня, Херсонський апеляційний суд розпочав розгляд апеляції адвокатів головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського на продовження терміну утримання під вартою. Про це повідомляє адвокат Вишинського Андрій Доманський на своїй сторінці у Facebook.

"У задоволенні клопотання про переміщення Кирила Вишинського зі скляної кабіни до адвокатів відмовлено. Суду заявлений відвід", - написав адвокат.