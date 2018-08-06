Суд начал рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинскому

Новости Общество 06.08.2018 - 12:36
Фото: Кирилл Вышинский (facebook.сом/Кирилл-Вышинский)
Фото: Кирилл Вышинский (facebook.сом/Кирилл-Вышинский)

Защита Вышинского заявила отвод судьям Херсонского апелляционного суда

Сегодня, 6 июля, Херсонский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции адвокатов главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на продление срока содержания под стражей. Об этом сообщает адвокат Вышинского Андрей Доманский на своей странице в Facebook.

"В удовлетворении ходатайства о перемещении Кирилла Вышинского из стеклянной кабины к адвокатам отказано. Суду заявлен отвод", - написал адвокат.

Суд начал рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинскому

Ранее сообщалось, что рассмотрение апелляции по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского перенесено на 6 августа 2018 года.

Напомним, что Вышинскому продлили арест на 2 месяца.

Добавим, Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Его объявили о подозрении в государственной измене.

Как писало РБК-Украина, 5 июля Вышинскому сообщили о новой подозрение. В частности, в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Отмечалось, что в ходе проведенных обысков в арендуемом индивидуальном банковском сейфе Вышинского было обнаружено и изъято пистолет и патроны к нему.

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