Суд начал рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинскому

Защита Вышинского заявила отвод судьям Херсонского апелляционного суда

Сегодня, 6 июля, Херсонский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции адвокатов главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на продление срока содержания под стражей. Об этом сообщает адвокат Вышинского Андрей Доманский на своей странице в Facebook.

"В удовлетворении ходатайства о перемещении Кирилла Вышинского из стеклянной кабины к адвокатам отказано. Суду заявлен отвод", - написал адвокат.