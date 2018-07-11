Керівнику "РИА Новости Украина" Вишинському продовжили арешт на 2 місяці

Вишинському продовжили запобіжний захід до 13 вересня

Херсонський міський суд продовжив термін утримання під вартою головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському ще на 60 діб. Про це повідомив в Facebook заступник прокурора Криму Ігор Поночовний.

За його словами, суд задовольнив клопотання прокуратури Автономної республіки Крим та ГУ СБУ в АРК про продовження запобіжного заходу для Вишинського.

Зазначимо, що підозрюваний перебуватиме під вартою до 13 вересня.

Вишинський був затриманий у Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Вишинському повідомлено про нову підозру. Зокрема, йому повідомлено про підозру за незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів (ч.1 ст. 263 КК України).