Вишинському повідомили про ще одну підозру, - ГПУ

У сейфі Вишинського було виявлено та вилучено пістолет Browning M1906 та набої до нього

Головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському, підозрюваному у держзраді, повідомлено про ще одну підозру. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

За її словами, Вишинському повідомлено про підозру за незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів (ч.1 ст. 263 КК України).

"У ході проведених обшуків в орендованому індивідуальному банківському сейфі Вишинського було виявлено та вилучено пістолет та набої до нього", - написала Сарган.

Також було проведено судово-балістичну експертизу, яка показала, що пістолет є вогнепальною зброєю - самозарядним нарізним пістолетом моделі FN Browning M1906.

Нагадаємо, нещодавно співробітники служби безпеки України виявили у головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського договір з пропагандиським агенством Росії.

Так, у ході досудового слідства під час обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського понад 200 тис. доларів пістолет "Браунінг 1906" та прямий трудовий договір між фігурантом справи та МІА "Россия Сегодня".