Суд над Медведчуком, в Києві закриють аеропорт "Жуляни", "Динамо" виграло Кубок України: новини за 13 травня

Суд обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку, аеропорт "Жуляни" закриють майже на рік, Київське "Динамо" виграло Кубок України. Детальніше про те, що сталося в четвер, 13 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Суд обрав запобіжний захід Медведчуку

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді. Політика відправили під домашній арешт.

Зазначимо, що раніше прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу Медведчуку у вигляді арешту з альтернативою застави. Однак суддя Печерського суду відхилив клопотання прокурора та вирішив обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року. Нардепа також зобов'язали носити засіб контролю, тобто електронний браслет.

Вся Україна перейшла в "жовту" зону карантину

Всі регіони України перевели в "жовту" зону карантину. У країні більше немає жодного регіону, де були б перевищені показники по коронавірусу.

Так, з 13 травня з "помаранчевої" зони перевели Миколаївську і Черкаську області. Також в цих регіонах прийшли в норму показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування.

Авіація Ізраїлю знищила оперативні квартири командирів ХАМАС

В ході загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини ізраїльська авіація завдала удару по оперативних квартирах командирів ХАМАС. Армія оборони також опублікувала відео ударів.

Перед цим терористичний рух ХАМАС випустив 250 ракет "Айяш" дальністю до 220 км. Одна з ракет впала недалеко від міста. Однією з цілей був аеропорт біля Ейлату.

У Києві закриють аеропорт "Жуляни" майже на рік: названі дати і причина

Міжнародний аеропорт "Київ"імені Сікорського ("Жуляни") закриють майже на цілий рік для ремонтних робіт. Проводитимуть роботи з подовження та посилення злітно-посадкової смуги. Як повідомив глава ради директорів підприємства Денис Костржевський, аеропорт буде закритий на 8-9 місяців у 2023 році.

Оновлення смуги дозволить приймати всі літаки базового лоукостера Wizz Air без обмежень - це Airbus A320 і A321. Ці типи літака не можуть літати в аеропорт "Київ" з повним завантаженням, тому лоукостер відкриє новий напрямок з Абу-Дабі до Києва через аеропорт Бориспіль.

"Вбиті" Укрпоштою бджоли воскресли. І це не жарт (відео)

Скандал з вбитими Укрпоштою бджолами отримав несподіване продовження. Так, комахи, які ще день тому були нібито мертвими, почали оживати. Про це розповів голова Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Facebook. А на сайті пошти навіть з'явилося відео підтвердження "воскресіння" закарпатських бджіл.

"Вчора, практично всі ЗМІ повідомили, що з вини Укрпошти загинуло 8 мільйонів бджіл. Окрема тема - хто встиг порахувати їх трупи (8 мільйонів секунд = 92 дні) і чия вина, але залишимо це за дужками, поки йде розслідування. Важливо інше - сьогодні вже 118 ящиків бджіл вашими і нашими зусиллями (молитвами) воскресли, і це не жарт", - написав він.

"Динамо" в екстра-таймі вирвало перемогу над "Зорею" в Кубку і завоювало третій трофей в сезоні

Київське "Динамо" завоювало Кубок України сезону 2020/2021. У фіналі кияни в екстра-таймі вирвали перемогу у луганської "Зорі" - 1:0. Переможний матч приніс киянам 37-й кубковий трофей в історії "Динамо".

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

В Україну рухається новий циклон: синоптики ошелешили прогнозом

Погода в Україні в п'ятницю, 14 травня, почне змінюватися завдяки новому циклону. Він принесе короткочасні дощі та грози й різке підвищення температури повітря.

Синоптики повідомили, що в Україну йде новий циклон, на ім'я KAI, який принесе короткочасні дощі та грози в більшості областей країни.