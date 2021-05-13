"Динамо" в екстра-таймі вирвало перемогу над "Зорею" в Кубку і завоювало третій трофей в сезоні

Перед матчем фанати "Динамо" влаштували бійку з правоохоронцями. Як повідомляє телеканал "Футбол", вони намагалися прорватися до вболівальників" Зорі", але їх відтіснили правоохоронці, у зв'язку з чим і зав'язалася бійка.

Сам поєдинок розпочався також по-бойовому. Вже на 7-й хвилині травму в ігровому епізоді отримав Миколенко. Захисник "Динамо" після контакту з Громовим невдало впав на руку. Кілька хвилин медики киян намагалися повернути Миколенка в гру, але той, зі сльозами на очах, продовжити матч не зміг. Замість нього з'явився Караваєв.

"Динамо" більше володіло м'ячем, але особливих моментів ні кияни, ні луганчани практично не створювали. Єдиний небезпечний момент у першій половині на рахунку "біло-синіх". На 38-й хвилині Родрігес пободався на фланзі і відпасував на Бесєдіна, який з кута штрафного обвідним ударом намагався потрапити в кут. Удар вийшов не зовсім в кут, але досить неприємно вискакував з-під захисника "Зорі". Васіль свої ворота врятував.

А на 41-й хвилині відповіли вже луганчани. Після подачі зі штрафного головою пробивав Фаворов, але м'яч пройшов вище воріт.

Друга половина почалася трохи веселіше. На 55-й хвилині Шапаренко відібрав м'яч у центрі поля, увійшов через півполя в штрафну і пробив. Василь був не при справах, але м'яч влучив у поперечину.

Ще через 7 хвилин "Динамо" створило ще один реальний шанс відкрити рахунок. Циганков накрутив захисника і відпасував на 11 метрів на Бєсєдіна, що набігає. Нападнику "біло-синіх" особливо ніхто не заважав, але потрапити в створ воріт він не зміг.

До кінця другого тайму кияни створили ще декілька небезпечних моментів, а ось "Зоря" особливо нічим не запам'яталася. Правда, вже в доданий час Алахяр увірвався в штрафну і під час боротьби з Забарним впав. Іранець апелював до рефері про порушення, але суддя фолу не помітив.

У підсумку основний час так і завершився внічию 0:0. Але ще на 30 хвилин луганчани були явно не готові. Вже на старті екстра-тайму Циганков небезпечно пробивав з кута штрафного майданчика, а ще через пару хвилин таки відрив рахунок у матчі. Родрігес протягнув м'яч і відпасував на лінію воротарської, де гравці "Зорі" упустили Циганкова, якому залишалося лише потрапити у ворота - 1:0.

Міг Циганков зняти всі питання про переможця під кінець першого додаткового тайму. Кияни заробили пенальті, але автор першого голу не зміг цього разу переграти Васіля.

У другій 15-хвилинці Циганков упустив ще один забійний момент, пробивши вище воріт метрів з 11. Але рахунок в матчі до кінця залишився колишнім. У підсумку "Динамо" стало 13-кратним володарем Кубка України.