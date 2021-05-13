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Авіація Ізраїлю знищила оперативні квартири командирів ХАМАС

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Сектор Газа, Четвер 13 травня 2021 18:17
Авіація Ізраїлю знищила оперативні квартири командирів ХАМАС Фото: армія Ізраїлю продовжує завдавати ударів по сектору Газа (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В ході загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини ізраїльська авіація завдала удару по оперативних квартирах командирів ХАМАС. Армія оборони також опублікувала відео ударів.

Про це повідомляє newsru.co.il.

Повідомляється, що знищено квартири чотирьох командирів ХАМАС в секторі Газа. Зокрема, квартира заступника командира "батальйону Джабалія "(на півночі сектора), командира роти "батальйону Шаджайя" (на півночі сектора), командира роти в Шабурі (на півночі сектора), командира роти в Дір аль-Баласі (центральна частина сектора).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичний рух ХАМАС випустив 250 ракет "Айяш" дальністю до 220 км по території Ізраїлю. Однією з цілей був аеропорт біля курортного Ейлата. За даними ізраїльської сторони, ракета впала в околицях міста і не завдала шкоди.

На цьому тлі Ізраїль оголосив мобілізацію 7 000 резервістів. Зокрема, вони повинні прибути на бази в повній готовності до участі в бойових діях. Призов резервістів пов'язаний з проведенням в секторі Газа антитерористичної операції "Страж стін", яка триває вже третю добу і супроводжується застосуванням, в тому числі, авіації.

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