"Страж стін". Що відомо про ситуацію в Ізраїлі на тлі обстрілів

Через загрозу ракетних атак обмежена робота аеропорту Бен Гуріон в Тель-Авіві, призупинено рух поїздів, а в прикордонних населених пунктах із Сектором Газа введено особливий стан.

Масові заворушення охопили міста Ізраїлю на тлі ескалації конфлікту з Палестиною . Поліція затримала близько 400 погромників по всій країні. У той же час обстріли ХАМАС не вщухають.

Що відомо про поточну ситуацію в Ізраїлі - детально на РБК-Україна.

Ізраїль мобілізує 7 000 резервістів

Армія ооборони Ізраїлі на тлі триваючих ракетних атак з сектора Газа оголосила заклик 7 000 резервістів. Повідомляється, що мобілізовані мають прибути на військові бази в повній готовності до участі в бойових діях.

Сирени повітряної тривоги в Тель-Авіві

Вдень 13 травня спрацювали сирени в Тель-Авіві і містах центральної частини Ізраїлю, також спрацювала система ПРО "Залізний купол", було перехоплено 10 ракет.

Осколки однієї зі збитих ракет впали на південній околиці Тель-Авіва. Також бойовики атакували Беер-Шеву, райони Шфела і а-Шарон, Ашкелон, Ашдод.

Атака на аеропорт Рамон і Ейлат

Сьогодні одна з ракет впала неподалік від курортного міста Ейлат - на відкритій місцевості поблизу аеропорту Рамон, куди перенаправляються літаки з Бен Гуріона. Аеропорт продовжує працювати в звичайному режимі.

Раніше в ХАМАС заявили, що випустили 250 ракет з дальністю дії понад 200 км, і однією з цілей атаки був саме аеропорт Рамон.

З 10 по 13 травня терористи випустили понад 1500 ракет по території Ізраїлю, за минулу ніч - 130 ракетних обстрілів. Загинуло 7 ізраїльтян, понад 200 травмовано.

Thursday morning update: It's been another sleepless night of rocket attacks from #Gaza.



Hamas targeted Israeli civilians with 130 rockets since Wednesday evening, totaling at over 1,500 rockets, which have killed 7 people and injured over 200.



pic.twitter.com/cZKtqAy1gl — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 13, 2021

Скасування рейсів. Аеропорт Бен Гуріон не приймає літаки на посадку

З ранку четверга аеропорт Бен Гуріон тимчасово припинив приймати рейси. Вони прямують до аеропорту Рамон на півдні Ізраїлю. При цьому вильоти з Бен Гуріона тривають за розкладом.

Крім того, деякі авіакомпанії скасували польоти до Ізраїлю на найближчі дні. Серед них рейси Air France, Transavia, Delta Airlines, United Airlines, Virgin Atlantic, All Nippon, Air Canada, Lufthansa, Brussels Airlines, Pegasus, Air Europa.

Також скасовано заплановані авіарейси 13 травня в Тель-Авів і назад авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Погроми в містах Ізраїлю

У населених пунктах зі змішаним арабським і єврейським населенням заворушення тривають уже кілька днів.

В Акк підпалили невідомі підпалили будівлю міжнародного центру з охорони пам'яток давнини, вогонь перекинувся на готель. Натовп арабських демонстрантів з палицями напавна 30-річного чоловіка єврейського походження, через що потерпілий знаходиться в критичному стані.

У Лоді араб-мусульманин з ножем напав на чоловіка-єврея. Також в ході заворушень травми отримала вагітна арабка. У місті діє повний локдаун, з 12 травня введена комендантська година.

У Хайфі 26-річного хлопця збила машина біля площі, де проходила демонстрація, водій зник з місця злочину. Погромники кидали пляшки із запальною сумішшю в житлові будинки. Також вандали закидали камінням музей мистецтв.

בת ים- הריסת חנות בבעלות ערבית pic.twitter.com/icYzc25jYJ — Rachel (@Rachel12042155) May 12, 2021

У Кафр Касемі протестуючі підпалили патрульні машини поліції. Араби закидали автомобілі камінням. В'їзд до населеного пункту заборонили всім, крім місцевих жителів.

В Єрусалимі відбулися зіткнення біля Струнного моста, Шхемських воріт і в інших районах. Невідомі напали на власника заправки, військовослужбовця.

Для придушення заворушень задіяно 10 рот поліції

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц наказав викликати 10 рот прикордонної поліції і розгорнути їх по всій країні для запобігання зіткнень і насильства між арабами і євреями.

Станом на 13 травня, правоохоронці затримали більше 370 учасників погромів. В Єрусалимі арештовано 37 осіб.

Залізничне сполучення обмежено

Через зіткнення в Лоді тимчасово припинено рух поїздів на ділянці між Лодом і станцією "Хагана" в Тель-Авіві.

Також через пошкодження на вокзалі в Акко припинено залізничне сполучення на прибережній гілці.

Надзвичайний стан в прикордонних населених пунктах

Вчора ввечері в Управлінні тилом Ізраїлю повідомили про продовження особливого режиму в селищах і містах біля кордонів з Сектором Газа.

До 14:00 14 травня в населених пунктах від Баер-Шеви від Герцлії заборонено відвідування освітніх закладів. Можуть продовжувати роботу тільки підприємства з бомбосховищами. Обмежені масові зібрання людей - не більше 10 осіб на вулиці, до 50 осіб у приміщенні.

ЦАХАЛ повідомляє про ліквідацію керівних структур ХАМАС

За ранок 13 травня збройні сили армії Ізраїлю завдали ударів по 4-м терористичним групам, які готувалися до запуску протитанкових ракет із Сектора Газа.

Також атаковані будинки командирів терористів ХАМАС і урядові структури в Газі (будівлі служби внутрішньої безпеки, офіс глави служби внутрішньої безпеки, центральний банк). Був знищений підземний тунель бойовиків під будинками мирних жителів і школою.

Всього з початку ескалації протистояння ЦАХАЛ знищила 600 цілей терористів. Крім продовження атак з повітря в армії оборони Ізраїлю почали розробку плану наземної операції в Секторі Газа.

Як повідомляють в ЦАХАЛ, за кілька діб атак системі ПРО "Залізний купол" вдалося збити 90% всіх випущених ракет терористів ХАМАС.

Що відомо про загиблих

На даний момент відомо про 7 загиблих громадян на території Ізраїлю. У вівторок, 11 травня померла 32-річна жінка з Індії, яка працювала доглядальницею в Ашкелоні. Також під час обстрілу померла 52-річна жителька Ашкелона, її чоловік знаходиться в лікарні. В Рішон ле-Ціон загинула 63-річна жінка.

12 травня в результаті попадання ракети в двір будинку в селищі під Лодом загинули 52-річний чоловік і його 16 річна дочка. Під ракетним обстрілом загинув 21-річний сержант патрульного джипу ЦАХАЛ на кордоні з Сектором Газа. У ніч на 13 травня помер 6-річний хлопчик під час атаки в Сдероті.