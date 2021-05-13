Вся Україна перейшла в "жовту" зону карантину
Всі регіони України перевели в "жовту" зону карантину. У країні більше немає жодного регіону, де були б перевищені показники по коронавірусу.
Відповідні дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.
Так, з сьогоднішнього дня в "жовту" з "помаранчевої" зони перевели Миколаївську і Черкаську області. Також в цих регіонах прийшли в норму показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування.
При цьому відразу дев'ять регіонів відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідемічного порогу: Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область.
Відзначимо, вся Україна може перейти в "зелену" зону, якщо не менше 13 регіонів будуть показувати менше 50% від епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ, а коефіцієнт виявлення інфікування по всій країні буде менше 5%.
Раніше РБК-Україна писало, що уряд продовжить адаптивний карантин до серпня.
Також повідомлялося, що вчені прогнозують зростання захворюваності COVID - 19 з наступного тижня.