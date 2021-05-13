Вся Україна перейшла в "жовту" зону карантину

Фото: в Україні немає жодного регіону, де були б перевищені показники по COVID (РБК-Україна / Віталій Носач)

Всі регіони України перевели в "жовту" зону карантину. У країні більше немає жодного регіону, де були б перевищені показники по коронавірусу.

Відповідні дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.