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Зеленський назвав теми нормандської зустрічі

Новини » Політика     19.11.2019 - 13:36
Зеленський назвав теми нормандської зустрічі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський підніме теми деокупації Донбасу, обміну і місцевих виборів

Президент України Володимир Зеленський на саміті "нормандської четвірки" підніме теми деокупації Донбасу, обміну полоненими і місцевих виборів. Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з прем'єром Чехії Андрієм Бабішем, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сторони домовлятимуться про повернення окупованих територій Донбасу.

"Я хочу говорити про повернення - деокупацію Донбасу з чіткими термінами. Я буду піднімати ці питання", - зазначив він.

Він також додав, що саміт "нормандської четвірки" буде обговорювати обмін всіх на всіх, а також питання місцевих виборів на Донбасі.

"Ми хочемо всіх наших людей повернути додому. Я теж хочу говорити - коли? Я хочу в цьому питанні зрозуміти відповідь. Коли ми з вами говоримо про звільнення наших хлопців або про обмін полонених. Таке словосполучення - обмін усіх на всіх. Для нас, для нашого уряду і для суспільства теж має бути більше конкретики. для мене відповідь на слово "коли" - це конкретні терміни найближчим часом ", - підкреслив президент.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Чеської Республіки Андрея Бабіша з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Чеської Республіки Андрея Бабіша з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Він зазначив, що будуть обговорюватися питання, пов'язані з політикою безпеки, гуманітарні, соціальні, а також питання місцевих виборів.

"Тобто ми повинні говорити про можливість - після того, як не буде незаконних збройних формувань. Проведення місцевих виборів. Початок цієї розмови ми повинні покласти ... Що там буде обговорюватися і яким чином, сухе воно потім буде чи не сухе - мені здається, не важливо. Важливо - конкретні речі ", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що має намір на нормандській зустрічі говорити про повернення Донбасу з чіткими термінами.

"Треба домовлятися про повернення наших територій. Я хочу говорити про повернення Донбасу з якимись більш-менш чіткими термінами", - заявив президент.

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