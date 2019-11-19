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Зеленский відреагував на перехід Тимошенко в опозицію

Новини » Політика     19.11.2019 - 11:01
Зеленский відреагував на перехід Тимошенко в опозицію
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський заявив, що раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що "раз на 5 років Юлія Тимошенко йде в опозицію до чинного президента, імітуючи турботу про народ". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що Тимошенко принесла список своїх людей для призначення на посади, але їй відмовили.

"Хотів би, щоб усі ми були чесними до кінця. Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків скінчилася назавжди", - написав він.

Зеленский відреагував на перехід Тимошенко в опозицію

Нагадаємо, парламентська фракція партії "Батьківщина" після прийняття Радою закону про ринок землі в першому читанні перейшла в опозицію.

Зазначимо, під час голосування нардепи від "Батьківщини" голосували проти законопроекту про ринок землі. Законопроект підтримали тільки нардепи від "Слуги народу" - 227 нардепів і 13 позафракційних парламентаріїв.

Крім того, депутати від "Батьківщини" та "Опозиційної платформи - За життя" блокували президію та трибуну Верховної Ради, яка мала була розглянути законопроєкт про скасування заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення.

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