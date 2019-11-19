Температура в Україні цього тижня опуститься до -12

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Така температура очікується вночі

Погода в Україні в найближчі дні буде прохолодною, температура вночі опуститься до -12 градусів морозу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гидромецтентра.

Так, в Україну йде поступове похолодання, а в п'ятницю, 22 листопада, температура вночі в Луганській області складе від -10 до -12 градусів. У сусідній Донецькій області очікується до -10 морозу. У Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій області очікується від -6 до -8 морозу.

В денний час доби температура буде коливатися в межах від -2 до +4 по всій території країни. Винятком стане Закарпатська область, де очікується +10+12, вдень +5+7 вночі.

До вихідних температура трохи підніметься, морози вночі продовжаться.

Фото: дані про погоду на 22 листопада (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, за прогнозами Укргідрометцентру, завтра, 20 листопада, вночі та вранці у більшості областей буде туман, видимість становитиме 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Раніше РБК-Україна повідомило, що вже завтра практично по всій країні температура досягне мінімального для цієї осені значення. За прогнозом синоптика Наталка Діденко, істотних опадів не передбачається. 20-21 листопада вітер посилиться до штормових поривів.