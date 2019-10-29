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Рада встановила штрафи за порушення правил перевезення дітей

Новини » Політика    29.10.2019 - 13:25
Рада встановила штрафи за порушення правил перевезення дітей
Ілюстративне фото (flickr.com)

Карати порушення правил перевезення дітей будуть штрафами від 510 до 850 гривень

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №1150 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ за основу у першому читанні проголосували 323 нардепи. Однак глава парламенту Дмитро Разумков запропонував прийняти проект в цілому. Профільний комітет погодився, зазначивши необхідність техніко-юридичних правок. Таку пропозицію підтримали 332 депутати ВР.

Таким чином, в Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачається адмінвідповідальність за порушення правил перевезення дітей та за вчинення такого правопорушення повторно протягом року відповідно.

"Порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 гривень, - ред.). Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною десятою цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу на водія у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень, - ред.)", - сказано у тексті законопроекту.

На органи Національної поліції покладається обов’язок розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо перевезення дітей.

Нагадаємо, в квітні 2019 року комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді 8 скликання ввести штрафи за порушення правил перевезення дітей.

Як писало РБК-Україна раніше, в грудні 2018 року Верховна рада провалила закон про підвищення штрафів за ігнорування ременів безпеки.

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